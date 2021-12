A Messina nasce la “Consulta per lo sviluppo culturale e turistico”: come farne parte

È online l’avviso del Comune di Messina per la formazione della “Consulta Comunale per lo sviluppo culturale e turistico”, un organo consultivo e di confronto tra Palazzo Zanca e le realtà di settore operanti sul territorio comunale. Vediamo meglio di cosa si tratta, chi può farne parte e come.

Lo scorso 4 ottobre 2021 il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione di una “Consulta” che si occupi di fare da ponte tra l’Amministrazione e le associazioni che si occupano di promuovere attività culturali e turistiche nella città dello Stretto. Lo scorso 15 dicembre, il Dipartimento competente ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la formazione di quest’organo. Possono farne parte associazioni, enti e/o comitati a vocazione culturale e turistica, agenzie di viaggio diportistiche e croceristiche, librerie, pro loco ed ogni cittadino residente nel Comune di Messina che ne faccia espressa richiesta. La Consulta avrà un’Assemblea che sarà composta da un Presidente e da un rappresentante per ciascuno dei soggetti che ne faranno parte.

Come entrare nella Consulta per lo sviluppo culturale e turistico di Messina

Per poter far parte della Consulta è necessario:

presentare apposita istanza al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese indicando il nominativo del proprio rappresentante;

al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese indicando il nominativo del proprio rappresentante; dimostrare di avere svolto la loro attività da almeno sei mesi , allegando il report delle attività svolte;

, allegando il report delle attività svolte; dichiarare di non fare parte di altra Consulta comunale ;

; dichiarare di essere informati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed a tal fine prestino il loro consenso. Titolare del trattamento è il Comune di Messina.

Requisiti di onorabilità

I rappresentanti designati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

Non devono trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli organi o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dai pubblici uffici;

Non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575, e ss.mm.ii., salvi gli effetti della riabilitazione;

Non devono essere state condannati con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 648 del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una qualsivoglia sanzione stabilita dal codice penale;

Non devono aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Chi può candidarsi e come

Possono candidarsi per far parte della “Consulta Comunale per lo sviluppo culturale e turistico”: associazioni, enti e/o comitati a vocazione culturale e turistica, agenzie di viaggio diportistiche e croceristiche, librerie, pro loco ed ogni cittadino residente nel Comune di Messina che ne faccia espressa richiesta.

La manifestazione di interesse a far parte della Consulta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Messina, in uno dei seguenti modi:

all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.messina.it indirizzata al Dipartimento Servizi alla Persona e alle imprese;

protocollo@pec.comune.messina.it indirizzata al Dipartimento Servizi alla Persona e alle imprese; brevi manu all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sito nel palazzo municipale a piazza Unione Europea.

L’avviso è stato pubblicato il 15 dicembre, quindi la scadenza è fissata al 30 dicembre 2021.

Maggiori informazioni (e l’avviso da scaricare) sono disponibili a questo link.

(14)