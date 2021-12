A Messina nasce la Consulta del Terzo Settore: come entrare a farne parte

Il Comune di Messina ha avviato i termini per presentare domanda e aderire alla Consulta del Terzo Settore (Organizzazioni no profit). Potranno aderire alla Consulta delle Organizzazioni no profit. La domanda per aderire scade il 20 gennaio 2022. Ma vediamo chi può inoltrare istanza di adesione:

le associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale o all’albo comunale,

iscritte all’albo regionale o all’albo comunale, le cooperative del welfare iscritte all’albo prefettizio nella sezione cooperazione sociale,

del welfare iscritte all’albo prefettizio nella sezione cooperazione sociale, le organizzazioni non governative (ONG),

(ONG), le associazioni di promozione sociale e organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale.

Come presentare domanda

Dopo i termini per iscriversi alla Consulta Comunale dello Sport, il Comune di Messina apre le adesioni per aderire alla Consulta del Terzo Settore. Sarà necessario inviare la domande a mezzo PEC all’indirizzo:

protocollo@pec.comune.messina.it

o depositare al protocollo generale dell’ente, entro e non oltre il 20 gennaio 2022;

L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’associazione/ente e dell’eventuale delegato, nonché di tutta la documentazione richiesta. Inoltre, in fase di prima costituzione, l’adesione è subordinata alla presentazione di un’istanza all’ufficio preposto del Dipartimento Servizi alla persona e alle imprese-Servizio Sociale Professionale di apposita istanza che dovrà contenere:

l’indicazione delle aree d’intervento in cui opera l’organizzazione;

il nominativo della persona designata alla rappresentanza o di un suo sostituto;

l’indicazione del gruppo di lavoro tematico cui l’organizzazione intende partecipare corredata dai seguenti documenti: copia dell’atto costitutivo e dello statuto di ogni singola organizzazione, relazione sintetica sulle attività svolte nel territorio comunale di Messina, copia delle eventuali iscrizioni dell’organizzazione ad albi o registri di settore.

A questo link il modulo da scaricare.

