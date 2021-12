Messina. Consulta Comunale dello Sport: aperti i termini per iscriversi

Il Comune di Messina ha aperto i termini per aderire alla Consulta Comunale dello Sport. La Consulta Comunale dello Sport è un organismo di raccordo tra l’Amministrazione e le associazioni sportive. Possono aderire, quindi, tutti i rappresentati legali delegati dalle associazioni, degli enti e degli istituti scolastici. La domanda, per far parte della Consulta, deve essere spedita in via telematica e dovrà essere trasmessa a mezzo PEC a:

protocollo@pec.comune.messina.it,

o depositare al protocollo generale del Comune, entro e non oltre il 20 gennaio 2022.

L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’associazione, ente o istituto scolastico e dell’eventuale delegato, nonché di tutta la documentazione richiesta. A questo link il modulo di partecipazione.

La Consulta è stata approvata dall’Aula Consiliare a settembre del 2021, su iniziativa di Andrea Argento consigliere del Movimento 5 Stelle. Tra i suoi compiti: promozione di studi e ricerche in materia di ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi della città.

(7)