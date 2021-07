A Messina “Le Vie del Vaccino”, per vaccinarti e divertirti: il programma

Al padiglione 7b della Fiera di Messina è stata presentata “Le Vie del Vaccino”, rassegna estiva per coinvolgere la cittadinanza a vaccinarsi e intanto godere di un po’ di “sano” intrattenimento. La rassegna inaugurata lo scorso 5 luglio con la presentazione de “La Guerra di Nina”, romanzo di Imma Vitelli, proseguirà fino a settembre. Ventisei gli appuntamenti in programma (escluse le repliche) che ospiteranno gli operatori medico-sanitari che si occuperanno della somministrazione dei vaccini.

La campagna è stata sviluppata in collaborazione con Asp, Università, Comune di Messina, Conservatorio Corelli, Museo Regionale, diversi Comuni della provincia e Caronte & Tourist. «Prendendo spunto – ha detto il Commissario Emergenza Covid Alberto Finanze – dall’ordinanza della Regione Siciliana, abbiamo deciso di consentire ai cittadini di tutto il territorio messinese di vaccinarsi durante alcuni eventi che erano già stati calendarizzati da diversi Enti e Associazioni. Gli appuntamenti sono stati scelti anche secondo una logica di popolazione che ancora non si è vaccinata».

Se gli over 60, infatti, continuano a vaccinarsi – la media di vaccinati a Messina e provincia è del 55 % – la percentuale dei giovani vaccinati è ancora troppo bassa. Così, per esempio, ci si potrà vaccinare prima di un concerto dell’Indiegeno Fest di Tindari o al Mish Mash di Milazzo. Ma non è finita qui. Perché insieme a “Le Vie del Vaccino”, la campagna vaccinale a Messina proseguirà a bordo dei traghetti di Caronte e Tourist con “Le Vie del Mare” e nei lidi balneari.

Le Vie del Mare, dove puoi vaccinarti e divertirti

Era già successo con VaccinArte, quando il Museo Regionale di Messina era stato adibito a hub vaccinale. Adesso, la campagna si estende e si diffonde nei luoghi d’arte. «È una scommessa – continua il Commissario Finanze – per tentare di aumentare il livello dei vaccinati nella provincia di Messina». «Lo scenario – ha aggiunto il prorettore dell’UniMe, Giovanna Spatari – si è modificato e adesso dobbiamo agire sulle persone che sono ancora incerte. Abbiamo aderito in modo entusiastico. In una condizione di relax, vaccinarsi può essere una buona alternativa».

Il programma de “Le Vie del Vaccino”

Di seguito i luoghi, a Messina e provincia che aderiscono a “Le Vie del Vaccino”. Gli spazi culturali verranno adibiti a hub vaccinale. Il programma completo:

10 luglio – Barcellona P.G. – Villa “Primo Levi” Teatro Placido Mandanici: Concerto Jazz – Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ore 21.00.

– Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ore 21.00. 14 luglio – Taormina – Teatro Antico: Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovani Cherubin i, ore 21.30

i, ore 21.30 17 luglio – Barcellona P.G. – Villa “Primo Levi” Teatro Placido Mandanici: Concerto “Musiche da Cinema” – Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ore 21.00

– Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ore 21.00 17 luglio – Capo D’Orlando – Porto di Capo D’Orlando (Capo D’Orlando Marina): serata in musica , inizio ore 20.30

, inizio ore 20.30 23 luglio – Messina – Museo Regionale di Messina: Memorial Adolfo Celi, serata di solidarietà , ore 19.00

, ore 19.00 24 luglio – Messina – Evento culturale presso l’Ospedale Militare. Mostra fotografica con visita dei principali monumenti dell’ente, dalle 19.00 alle 23.00.

con visita dei principali monumenti dell’ente, dalle 19.00 alle 23.00. 24 Luglio – Brolo – Piazza Annunziatella: Saggio di danza della Dream Dance Alice “Balliamo sul Mondo” , ore 21.00.

, ore 21.00. 28 luglio – Messina – Presso l’Orto Botanico “Pietro Castelli” dell’Università di Messina. “Le Differenze che contano dialoghi interdisciplinari sulla medicina di genere” . Ore 18.30.

. Ore 18.30. 30 e 31 Luglio – Capo D’Orlando – Food & Smile: serata con cabaret e artisti vari , ore 20.30

, ore 20.30 01 agosto – Capo D’Orlando – Food & Smile: serata con cabaret e artisti vari , ore 20.30

, ore 20.30 01 Agosto – Oliveri: ExpOliveri – Fiera regionale settore turistico e agroalimentare , dalle ore 18.30 alle 00.30

, dalle ore 18.30 alle 00.30 3 Agosto – Patti – Teatro Antico di Tindari: Indiegeno Fest , ore 19.00

, ore 19.00 4 Agosto – Taormina – Teatro Antico – LA GIOIA DI BALLARE: Gran Galà di Danza con Les Italiens de l’Opera de Paris , ore 21.30

, ore 21.30 7 agosto – Barcellona P.G. – Villa “Primo Levi” Teatro Placido Mandanici: Concerto Jazz – Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto –, ore 21.00.

– Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto –, ore 21.00. 7 agosto – Patti – Teatro Antico di Tindari: Coro Lirico Siciliano, Cavalleria Rusticana , ore 21.00

, ore 21.00 8/9 agosto – Parco di Naxos – Taormina: Buenos Aires Hora Cero “Omaggio per il centenario di Astor Piazzolla” ore 21.00

ore 21.00 8 agosto – Messina – Villa Dante: Concerto di Fiorella Mannoia , ore 21.30

, ore 21.30 9 e 10 agosto Milazzo – Castello di Milazzo: Mish Mash , ore 19.00

, ore 19.00 12 agosto – Messina – Villa Dante: concerto di Samuele Bersani , ore 21.30

, ore 21.30 11 e 13 Agosto – Taormina – Teatro Antico: RIGOLETTO di Giuseppe Verdi ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO BELLINI Placido Domingo Direttore , ore 21.30

16 agosto Patti – Teatro Antico di Tindari – Teatro dei Due Mari: “Orestea” ore 21.00

21 agosto – Messina – Villa Dante: concerto di Francesco Renga , ore 21.30

2 settembre – Messina – Villa Dante: Alice Canta Battiato , ore 21.30

3 settembre – Messina – Villa Dante: Spettacolo di Enrico Brignano , ore 21.30

24 settembre – Messina – Campus Papardo: Notte Europea dei ricercatori – Evento organizzato dall’Università di Messina, ore 16.30.

