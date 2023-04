A Messina la nave a GNL più “green” del mondo: ecco la MSC World Europa – FOTO

È approdata questa mattina a Messina la MSC World Europa, la nave a GNL più “green” del mondo. A bordo, in occasione dell’approdo nella città dello Stretto si è svolta la cerimonia marinara della “Maiden Call”, alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine e dei rappresentanti del settore marittimo. Ecco com’è fatta.

Ve l’abbiamo mostrata già questa mattina, almeno dall’esterno: la nuova nave della flotta di MSC Crociere è infatti approdata al Porto di Messina. È tra le navi da crociera più grandi al mondo ed è in assoluto la più grande alimentata a GNL. È dotata di 22 ponti, presenta una stazza lorda di 215.863 tonnellate, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine.

Ad accogliere i crocieristi della MSC World Europa nello spazio di accoglienza di Largo Minutoli è stata la banda della Brigata Aosta, insieme agli operatori del nuovo info point turistico. Nel corso della sua permanenza a Messina, si è svolta a bordo della nave la “Maiden Call”, ovvero una cerimonia inaugurale che si tiene in occasione del primo approdo di una nave in un determinato porto. All’evento, accolti dal Comandante della nave Dino Sagani e dal Managing Director di MSC Crociere, Leonardo Massa, hanno partecipato: Federico Basile, Sindaco di Messina, Patrizia Adorno, Vice Prefetto Vicario di Messina, Mario Paolo Mega, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, e altri rappresentanti delle principali istituzioni e autorità del territorio.

«Prevediamo di movimentare quest’anno a Messina oltre 180mila crocieristi – ha affermato Leonardo Massa –, in aumento rispetto allo scorso anno, grazie alle 4 navi che toccheranno questo porto. Tra queste anche la nostra ammiraglia MSC World Europa, che è la nave più grande mai arrivata a Messina, nonché la nave da crociera più green al mondo, a conferma del costante impegno della Compagnia per la valorizzazione di questa splendida città che per noi è strategica».

Soddisfatto il sindaco della città dello Stretto, Federico Basile: «La nave più “green” del mondo – ha commentato – approda nel porto di Messina, la vostra presenza per noi è un orgoglio perché siamo una città portuale che vive di avvenimenti come questo. Sono convinto che questa collaborazione con MSC Crociere, resa possibile dalle istituzioni e dalle autorità, debba continuare. Complimenti per quello che state facendo, la nostra città è al vostro fianco».

Sulla stessa lunghezza d’onda il vice prefetto vicario, Patrizia Adorno: «Oggi accogliamo una meraviglia nella meraviglia dello Stretto. Ringrazio MSC Crociere che verrà a Messina per tutta l’estate rilanciando il turismo, sono contenta che la Compagnia dia questa possibilità ad una terra così bella che è poco conosciuta e visitata».

Infine, l’intervento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega: «Ci fa piacere che MSC Crociere abbia scelto Messina come tappa per la sua ammiraglia – ha concluso –, per noi è una grande soddisfazione. Assicuriamo il nostro massimo impegno per far trovare i nostri porti pronti per accogliere le grandi navi, anche a Messina a partire dal 2026/2027 sarà possibile alimentare le navi da terra».

