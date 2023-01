A Messina il quarto tram rimesso a nuovo: sulla fiancata il Duomo disegnato dagli studenti del Basile

Proseguono le operazioni di rimessa a nuovo dei tram di Messina, in attesa dell’inizio dei lavori di rifacimento della linea, previsti per questa estate. Alla fermata Municipio approda la quarta vettura riqualificata e sulla fiancata mostra il Duomo, disegnato dagli studenti dell’Istituto d’arte “Ernesto Basile”.

Rosso fiammante, con il Duomo che si staglia sulla fiancata, accanto un leone: questa mattina il giro inaugurale per la quarta vettura del tram oggetto di revamping. Presenti il sindaco di Messina, Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e il presidente di ATM Giuseppe Campagna. Protagonisti dalla giornata sono stati però i ragazzi dell’Istituto d’arte “Ernesto Basile”, accompagnati dalla dirigente scolastica, Caterina Celesti.

Soddisfatto il sindaco Federico Basile: «La vettura – ha sottolineato – si aggiunge a quelle già operative e riqualificate che operano nel centro cittadino. Questa ulteriore implementazione consentirà il raggiungimento dell’obiettivo dell’Amministrazione di avere un servizio tranviario adeguato ed efficiente per Messina nello status anche di Città metropolitana».

Cosa c’è di nuovo in questo tram appena rientrato a Messina? «La macchina – ha spiegato il presidente di ATM, Giuseppe Campagna – è stata totalmente riammodernata, sia nell’impiantistica che nell’aspetto estetico, adeguandola agli ultimi standard tecnologici e di sicurezza. Mettiamo in servizio un’altra vettura riqualificata che da oggi circolerà sulla linea tranviaria. I lavori nelle officine campane stanno procedendo speditamente, dandoci la possibilità di offrire un servizio sempre più efficiente alla città. Il nostro personale si sta impegnando al massimo nelle riparazioni e nelle manutenzioni delle altre vetture tranviarie per mantenerle in servizio prima del revamping».

A commentare anche il vicesindaco Salvatore Mondello: «I lavori di riqualificazione della linea in programma l’estate prossima saranno fondamentali per dare rinnovata luce a quella che sarà la spina dorsale del trasporto pubblico locale a Messina». La gara d’appalto è già stata aggiudicata, non resta che attendere l’avvio dei cantieri.

(19)