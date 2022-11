A Messina continua il Festival dell’Economia Creativa: arriva “Green Up”. I prossimi eventi

Prosegue a Messina il Festival dell’Economia Creativa, dedicata al riciclo, al riuso, alla sostenibilità ambientale. Gli eventi, iniziati sabato scorso, proseguiranno fino a domenica 27 novembre. Si segnalano, tra gli altri, il temporary store di Benefit, dove acquistare vestiti al chilo, e la presentazione della piattaforma Green Up. Vediamo tutte le prossime iniziative.

Taglio del nastro sabato scorso per il Festival dell’Economia Creativa di Messina organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina insieme con Camera di Commercio, Benefit, Associazione Gli Invisibili, MillaSensi e Comet, in concomitanza con la settimana che l’Unione europea dedica al riuso e al riciclo. Tra gli appuntamenti da non perdere si segnalano Benefit Blue, spazio aperto tutti i giorni fino a domenica 27 novembre alla Marina del Nettuno, allestito dallo store solidale Benefit in cui è possibile acquistare vestiti “al chilo”.

Domani e dopodomani sarà il momento di “Verso una Città sostenibile … to GREEN UP”, evento durante il quale sarà presentata l’omonima piattaforma: «I modelli di sviluppo che vengono proposti nelle città sostenibili – commenta Davide Blandina, presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Sicindustria Messina – devono essere modelli a lungo termine, scalabili, flessibili, partecipativi e replicabili, poiché il raggiungimento della sostenibilità è un processo di adattamento, apprendimento e cambiamento continuo. Per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea, però, occorre innanzitutto lavorare per migliorare la conoscenza e aumentare la consapevolezza delle realtà imprenditoriali, accademiche, istituzionali e del terzo settore, rispetto ai processi di sviluppo sostenibile, con lo scopo di innescare processi virtuosi di economia e solidarietà circolare».

Green Up è una piattaforma multimediale che ha l’obiettivo analizzare le singole filiere produttive, come quella del tessile, per poi valutare l’impatto ambientale e promuovere un’economia più sostenibile, coinvolgendo stakeholder, istituzioni e cittadinanza. L’evento di domani sarà moderato da Rosaria Brancato e Emilio Pintaldi, saranno il presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina; il sindaco di Messina, Federico Basile; il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Sicilia, Gianluca Costanzo. Seguiranno gli interventi di Pietro Franza, presidente di Sicindustria Messina, e di Davide Blandina, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina, unitamente ai promotori e ai partner del Festival.

Festival dell’Economia Creativa di Messina: i prossimi eventi

Pubblichiamo di seguito i prossimi eventi del Festival dell’Economia Creativa di Messina:

Giovedì 24 novembre alla Marina del Nettuno, Istituto Comprensivo G. Catalfamo 10:00 – 16:00. Re-Made. Marina del Nettuno. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 18:00 – 20:00. Re-Made. Prosegue Temporary; 10:00 – 13:00. RIGENart, Incontro corale con i ragazzi per illustrare progetto CONTAINER Lab, insieme a Giovani Sicindustria, Messina Servizi e AMAM; Laboratori creativi con gli studenti del Basile a cura di BENEFIT e VILLARE’, presso Istituto Comprensivo G. Catalfamo;

Venerdì 25 novembre alla Marina del Nettuno e alla Camera di Commercio 10:00 – 18:00. GreenUp. Convegno «Verso una Città più sostenibile … to GreenUp; 10:00 – 16:00. Re-Made. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 18:00 – 20:00. Re-Made. Prosegue Temporary; 20:00 – 22:00. Presentazione collezione Fresco di Canapa Blu & Canapa. Food (Chef Pasquale Caliri) & drink (Christian Costantino) Master class. Intervengono MillaSensi e Molino Crisafulli.

Sabato 26 novembre alla Marina del Nettuno e alla Camera di Commercio 10:00 – 13:00. GreenUp. Convegno «Verso una Città più sostenibile … to GreenUp. Tavole rotonde. 10:00 – 16:00. Re-Made. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 18:00 – 20:00. Re-Made. Prosegue Temporary Durante gli orari di apertura del Temporary saranno presenti gli artigiani Alice Salmeri e Marcella Lussi. 18:00-21:00. Go to Neptune. Location: Marina del Nettuno, Batteria Masotto



Posizionamento delle installazioni artistiche realizzate durante le giornate del Festival da Antonello Bonanno Conte, Laura Abate, Miky Degni, con il supporto della sarta e stilista Mary Serah Koroma. In tale occasione verrà anche installata l’opera dell’artista G.Luigi Rossi. Le installazioni nel fondale verranno eseguite dalla scuola PSS di Domenico Majolino.

20:00 – 22:00 Wine Painting con l’artista Miky Degni presso ristorante “Casa e Putia”

Domenica 27 novembre alla Marina del Nettuno 10:00 – 16:00. Re-Made. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 12:30 – 16:00. FEC Lunch, con intrattenimento musicale del gruppo Fuori Orario. Prenotazione obbligatoria.



