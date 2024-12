“7-7-6 Tsunami”: la proposta di Francesco Bavastrelli per rendere omaggio al mare di Messina

Recentemente è stato presentato un progetto di riqualificazione urbana per un’area di Messina, ideato dall’artista siciliano Francesco Bavastrelli. Il progetto riguarda la realizzazione di un dipinto a terra che, se approvato, sarà tra i più grandi al mondo. Avrà una superficie di 7-7-6 metri quadrati.

Francesco Bavastrelli e “7-7-6” Tsunami

La proposta è stata inviata all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, all’Assessorato all’Arredo Urbano del Comune di Messina e alla Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina. Se il progetto riceverà il via libera, i lavori inizieranno in primavera, nella zona della Passeggiata, precisamente vicino alla statua del Nettuno. Una volta completato, l’opera, che rifletterà lo stile unico di Bavastrelli, sarà donata alla città di Messina, che avrà la responsabilità di preservarla.

Il dipinto, intitolato “7-7-6 Tsunami”, sarà un omaggio al mare e avrà come tema centrale l’ecologia. Il titolo richiama sia la dimensione dell’opera che il concetto di “tsunami”, simbolo di rispetto per l’ambiente marino.

I colori vivaci e le grandi dimensioni dell’opera saranno i suoi tratti distintivi, con l’ambizione di diventare un’attrazione per turisti e crocieristi, con un impatto mediatico significativo. Per la realizzazione del dipinto, Bavastrelli ha collaborato con la Elephant Chemical Product S.r.l. di Villafranca Tirrena (ME), che ha sviluppato una speciale miscela ad acqua, molto adesiva, progettata per garantire la durata dell’opera nel tempo.

Francesco Bavastrelli è conosciuto per il suo stile di pittura moderna e per le iniziative creative che accompagna alle sue mostre personali.

