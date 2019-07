Nuoto. 1 oro, 4 argenti e 3 bronzi per l’Ulysse ai Campionati Regionali Ragazzi

38 Condivisioni Facebook Twitter

Grande prova dell’Ulysse ai Campionati Regionali Ragazzi di nuoto. Il team allenato da Paolo Filorizzo e Giuseppe Bellocchio ha totalizzato 327,50 punti ottenendo l’8^ posizione a squadre su 36 compagini ai blocchi di partenza.

Su tutti, spicca l’exploit della staffetta 4 x 200 stile libero maschile, composta da Samuele Riccobeni, Ferdinando Locurto, Manuel e Simone Dibilio, che si laurea Campione regionale precedendo nell’ordine, Sicilia Nuoto (CT) e Poseidon (CT). I 4 atleti dell’Ulysse si sono aggiudicati la prima serie con il crono di 8’11″89, distanziando di oltre tre secondi la seconda classificata.

Bronzo per staffetta 4 x 100 stile libero (Locurto, Riccobeni, Dibilio, Dibilio) con 3’47″54.

Peccato per la staffetta 4 x 100 mista maschile che sfiora il podio per appena 10 centesimi, giungendo quarta.

A livello individuale, di eccellente spessore tecnico le prestazioni di Manuel Dibilio. L’atleta classe 2003, già qualificato per i Campionati Italiani estivi del prossimo mese di agosto nei 200 farfalla e 400 stile libero, vince 2 argenti nei 400 stile libero, nuotati in 4’09″32 e nei 200 stile libero in 1’57″96, tempo che vale all’ulyssino il terzo pass per Roma.

Altro plurimedagliato è Ferdinando Locurto, classe 2003, autore di tre eccellenti prestazioni nei 1500 stile libero, gara in cui centra l’argento in 16’47″18, negli 800 stile libero e nei 200 dorso, gare in cui ottiene il bronzo.

Tra le donne, Sofia Marche vince la medaglia d’argento nei 100 dorso, chiudendo in 1’11″73.

Di rilievo tecnico le finali conquistate da Samuele Riccobeni, Giuseppe Montalbano, Giorgio Arena, Carmen Rosa Incardona e Ferdinando Locurto, classe 2005. Proprio Locurto, nato 2005, ha siglato il pass per i Campionati Italiani di categoria nei 400 stile libero in 4’22″77.

