NeMo Sud raddoppia l’offerta: venerdì l’inaugurazione dei nuovi locali

2 Condivisioni Facebook Twitter

Il conto alla rovescia è finito: venerdì saranno ufficialmente inaugurati i nuovi spazi del Centro Clinico NeMo Sud, la struttura che è diventata l’eccellenza del Sud Italia per la cura delle malattie neuromuscolari.

NeMo Sud ha sede al Policlinico di Messina, nel padiglione B ed è attivo da ormai 5 anni. Si aggiunge ai Centri di Milano, Arenzano e Roma: poche realtà che agiscono in tutto il territorio italiano e che, quindi, necessitano di continui perfezionamenti e ampliamenti, per poter coprire le necessità di tutti i pazienti affetti da malattie come la Sla, la Sma e le Distrofie muscolari.

L’appuntamento di venerdì darà quindi il via a nuove possibilità di cure specialistiche per i pazienti, in quanto le attuali stanze verranno raddoppiate e saranno aggiunti nuovi locali per ampliare l’offerta medica.

Il Centro opera al fianco dei pazienti attraverso un team multidisciplinare, che lavora in sinergia con l’unità operativa complessa di Neurologia e malattie neuromuscolari e con il Centro di riferimento regionale delle malattie neuromuscolari rare dell’A.O.U. Policlinico di Messina.

«Raddoppiare i posti letto – ha spiegato il responsabile scientifico del Centro, Giuseppe Vita – significa aumentare in modo considerevole ed utile l’offerta dei servizi per chi è affetto da una malattia neuromuscolare. In Sicilia si stima vi siano circa 6.000 persone colpite da patologie come la SLA, la SMA o le distrofie muscolari. È confortante sapere che adesso sarà possibile rispondere a molti di più tra loro».

NeMo Sud è un sogno divenuto realtà in poco tempo. Grazie alle associazioni di pazienti, AISLA, UILDM e Famiglie SMA che per prime, insieme con Fondazione Telethon, hanno creduto che potesse realizzarsi al Sud, sostenendone l’apertura. Necessario è stato il supporto di Università e Policlinico di Messina, che in questi anni hanno inteso supportarne la progettualità.

Ospiti e programma dell’inaugurazione

La Cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi coinvolgerà tantissimi amici del Centro. Non solo operatori e professionisti del settore, ma anche sostenitori e rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali.

L’appuntamento che darà inizio alla giornata – nell’Aula Magna del padiglione B del Policlinico di Messina, alle 10,15 – prevede, tra gli altri, gli interventi del sottosegretario del Ministero della Salute, Davide Faraone, dell’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza e del direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Mario Melazzini (primo presidente di Fondazione Aurora Onlus).

Alle 11,30 si terrà il taglio del nastro.

(28)