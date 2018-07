Turismo e marketing digitale: a Messina il Sicily Happy Talk

5 Condivisioni Facebook Twitter

Farà tappa alla Camera di Commercio di Messina domani, martedì 3 luglio, il Sicily Happy Talk, una tavola rotonda dedicata al confronto e alla condivisione di idee ed esperienze per favorire lo sviluppo economico-turistico della Sicilia.

L’evento, che si terrà nella Sala Consulta, fa parte di un roadshow ideato dal Sicilia Convention Bureau in collaborazione con UniCredit, di cui la città dello Stretto rappresenta la 4° tappa, e ha come obiettivo principale quello di mettere in contatto istituzioni e operatori turistici locali per “costruire insieme i prossimi successi siciliani”.

Il Programma

La tappa di Messina del Sicily Happy Talk si terrà domani, martedì 3 luglio, e prevede un programma fitto di interventi dalle 10.00 alle 13.00.

Ore 10.00 Welcome Coffee e Registrazione partecipanti

Ore 10.30 Saluti di benvenuto e apertura lavori

Ivo Blandina – Presidente Camera di Commercio di Messina

Alessandro Zinna – Vice Area Manager UniCredit Messina

Ornella Laneri – Consigliere Delegato Sicilia Convention Bureau

Ore 11.00 Event experience: nuovi racconti e strategie di sviluppo dei territori per la competitività del turismo e delle destinazioni

Barbara Mirabella – Consigliere Sicilia Convention Bureau

Ore 11.15 Il ruolo strategico di Trenitalia per il turismo siciliano

Roberto Lannino – Responsabile Offerta Commerciale Sicilia – Divisione Passeggeri Regionale

Ore 11.30 Focus sulla destinazione turistica Messina e nuove aeree di business per Sicilia Convention Bureau

Daniela Marino – Direttore Operativo Sicilia Convention Bureau

Ore 11.45 Loveolie.com: una strategia di destination marketing per le Eolie

Gianfranco Taranto – Servizi di Digital Marketing Federalberghi Isole Eolie

Ore 12.00 I Viaggiatori, la nostra piattaforma & la migliore esperienza possibile

Roberta di Maria – Senior Account Manager Partner Services Booking.com

Ore 12.15 Instagram per lo sviluppo turistico del territorio e del brand

Marcello Perone – Local Manager Igers Messina

Ore 12.30 Dibattito e Conclusioni

È possibile ottenere maggiori dettaglio o prenotare il proprio biglietto, gratuito, per l’evento visitando la pagina ufficiale di Sicily Happy Talk – Messina.

