Taormina Film Festival 2018: oggi l’anteprima italiana di “Ocean’s 8”

Al via la terza giornata della 64° edizione del Taormina Film Festival. L’evento dedicato all’arte cinematografica ha avuto inizio il 14 luglio e prevede una ricca programmazione di eventi, proiezioni ed ospiti di fama mondiale per la durata di una settimana.

Grazie alla direzione di Gianvito Casadonte e Silvia Bizio in collaborazione con Videobank, anche quest’anno l’evento si mostra un successo, accogliendo alcuni tra i più noti registi e attori del grande schermo come Maria Grazia Cucinotta, Rupert Everett e Terry Gilliam.

Il Festival non è solo un momento per ammirare capolavori cinematografici ma è anche una rara opportunità per poter conoscere i registi . È questo lo scopo del ciclo “In conversazione” condotto da Silvia Bizio, che ieri ha accolto il regista e produttore Terry Gilliam chiamato a raccontare il forte legame fra le sue esperienze personali e la sua vena creativa: «Penso che vivere in Minnesota abbia influenzato tutto il mio cinema – ha raccontato Gilliam – ho avuto un’infanzia semplice: niente TV ma avevamo radio e libri, con l’immaginazione dovevamo creare tutto».

La giornata di oggi è ricca di appuntamenti: si parte con la proiezione del film in concorso “Once upon a Time in November” del regista polacco Andrzej, per poi continuare con il film giapponese “Ice Cream and the sound of Raindrops” di Daigo Matsui, l’anteprima italiana del lungometraggio statunitense “Leave no trace” di Debra Granik, il documentario di impronta sociale “Sarà Paradiso – Un fiore nel cuore di Palermo” del regista Gaetano Di Lorenzo, l’anteprima italiana del lungometraggio statunitense “The Tale” di Jennifer Fox, il cortometraggio “Più data che promessa” della regista e attrice Maria Grazia Nazzari, “Like a peeble in the Boot”, documentario canadese di Héléne Choquette.

A chiudere la giornata l’attesissima anteprima italiana di “Ocean’s 8” di Gary Ross. Il film, che sarà distribuito nelle sale italiane dal 26 luglio, riprende il filone di successo creato da “Ocean’s 11” e vede un super cast al femminile – composto da Sandra Bullock (che interpreta l’indomita sorella di Danny Ocean, ndr), Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna ed Helena Bonham Carter – riunite in una gang di sole donne per tentare la “rapina del secolo” a New York.

Tutti gli incontri e le proiezioni del Taormina Film Fest 2018 sono ad ingresso gratuito a Palazzo dei Congressi. La serata finale, prevista per il 20 luglio, si terrà invece al Teatro Antico.

Appuntamenti per la giornata di domani 17 Luglio 2018

Palazzo dei Congressi – Taormina.

Ore 10:00 sala B – Gli studenti del Corso di documentario della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo raccontano le loro esperienze.

Ore 12:00 sala B – Sarà Paradiso di Gaetano di Lorenzo.

Ore 16:00 sala B – Country for Old Man di Pietro Jona e Stefano Cravero.

Ore 18:00 sala A – Home di Dario Pleic.

Ore 18:00 sala B – Al di là del Mare di Fabio Schifilliti.

Ore 18:45 sala B – Setteponti Walkabout, di Gianfranco Bonadies, Gianpaolo Capobianco, Michele Sammarco e Valeria Tisato – ITALIA – 45”.

Ore 20:00 sala A – It will be Chaos di Lorena Luciano e Filippo Piscopo.

Ore 21:00 sala B – Dark Crimes di Alexandros Avranas.

