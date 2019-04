Settimana Santa a Messina: il programma completo delle iniziative

8 Condivisioni Facebook Twitter

È stato presentato oggi, venerdì 5 aprile, a Palazzo Zanca, il calendario delle iniziative in programma per la celebrazione della Settimana Santa a Messina, che prenderanno il via il prossimo 7 aprile e si concluderanno venerdì santo con la tradizionale Processione delle Barette.

Le iniziative sono state promosse dalla Confraternita SS. Crocifisso, in collaborazione con il Comune di Messina, l’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela e l’Arciconfraternita degli Azzurri e della Pace dei Bianchi. Il programma degli eventi è stato presentato dal governatore della Confraternita S.S. Crocifisso, Giacomo Sorrenti, insieme al vice Nino Di Bernardo.

«Quest’anno – ha precisato l’Amministrazione nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi questa mattina – si tratta di un’occasione speciale in quanto ricorre il centenario della Baretta dell’Ultima Cena. Le Barette sono una testimonianza del patrimonio storico e culturale di Messina e tra le iniziative pasquali rappresentano un particolare momento per unire la comunità nel segno della fede e della devozione ed un’occasione di interesse turistico e di attrazione anche per i visitatori presenti in città».

Percorso della via Crucis

Nel corso della mattinata è stato illustrato il percorso che seguirà la via Crucis in programma per venerdì 12 aprile: la partenza avverrà dalla Chiesa Oratorio della Pace. Poi il percorso si snoderà lungo le vie XXIV Maggio, S. Agostino, Corso Cavour, Tommaso Cannizzaro, Garibaldi, I Settembre, piazza Duomo. Qui è prevista una breve sosta per un momento di preghiera guidato da S.E. l’Arcivescovo. Dopodiché la via Crucis proseguirà in via Oratorio S. Francesco (a ‘nchianata di Varetti), via XXIV Maggio. In ultimo, il rientro in chiesa, seguito dalla consueta distribuzione dei pani di cena ai portatori.

Il Programma della Settimana Santa a Messina

Domenica 7 aprile

– la traslazione straordinaria della Baretta “Ultima Cena” nella Basilica Cattedrale, lungo il percorso via XXIV Maggio, via S. Agostino, corso Cavour e piazza Duomo; Ore 18.00 – Santa Messa e adorazione eucaristica con la partecipazione di Confraternite e associazioni cittadine;

Venerdì 12 aprile

Ore 21.00 (Oratorio della Pace dei Bianchi o Chiesa delle Barette di via XXIV maggio) –Via Crucis itinerante dall’Oratorio della Pace alla chiesa di Montevergine con lettura, nella lingua originale del XV secolo, delle meditazioni di S. Eustochia, presiede mons. Giuseppe La Speme delegato Arcivescovile per la Basilica Cattedrale e Assistente della Confraternita SS. Crocifisso, con la partecipazione di fedeli, Confraternite, Associazioni religiose di Messina e le Clarisse all’interno della chiesa di Montevergine, ed i canti della Corale delle Vittorie.

Domenica 14 aprile (Domenica delle Palme)

Ore 19.15 – nella Basilica Cattedrale, la conferenza-concerto “Fate questo in memoria di me” (Lc 22, 19), con gli interventi musicali a cura di Angela Pistone soprano, Giusy Costa mezzosoprano e Giovanni Lombardo tenore e organo; a seguire la conferenza del governatore della Confraternita S.S. Crocifisso, Giacomo Sorrenti su “La Baretta dell’Ultima Cena, tra committenza ed esecuzione”.

Mercoledì 17 aprile

Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 – incontro con le scuole “La Settimana Santa tra storia e tradizione”, nel corso della visita guidata (su prenotazione) si tratteranno gli argomenti relativi alle Barette, agli usi, ai costumi e tradizioni della Settimana Santa a Messina, il Telo Sindonico e verrà proiettato un filmato sulla processione del Venerdì Santo.

Venerdì 19 aprile (venerdì Santo)

– si terrà un momento di preghiera con i portatori delle Barette ed il saluto delle Autorità; Ore 18.00 – avvio della secolare processione delle Barette, presieduta dall’arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Accolla, insieme al Capitolo Protometropolitano della Basilica Cattedrale, al Seminario Arcivescovile, ai presbiteri e diaconi, alla presenza del sindaco, Cateno De Luca, delle autorità civili, e delle Confraternite ed aggregazioni laicali cittadine.

Come visitare la Chiesa delle Barette

Sarà possibile, inoltre, visitare la “Chiesa delle Barette” nei seguenti orari:

mercoledì 17 aprile dalle 10.00 alle 12.30;

giovedì 18 aprile dalle 9.30 alle 13.00 e, nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 24.00;

venerdì 19 aprile dalle 9.30 alle 13.00.

Per le visite guidate, indirizzate a gruppi di minimo 15 persone occorre prenotare per tempo chiamando il numero 3471582641 oppure attraverso i contatti del sito della Confraternita SS. Crocifisso il Ritrovato Messina.

