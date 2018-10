Puliamo la strada per i nostri bimbi: domenica l’iniziativa di Le Vetrine di via Garibaldi

5 Condivisioni Facebook Twitter

“Puliamo la strada per i nostri bimbi”: è questo il titolo della manifestazione di pulizia collettiva organizzata per domenica 7 ottobre alle 10.00 dall’associazione Le Vetrine di via Garibaldi e finalizzata a restituire decoro all’area antistante l’ingresso della scuola “Pascoli Crispi”, in via Monsignor D’Arrigo.

«Abbiamo creato questo evento, presente anche su Facebook – ha spiegato Lillo Valvieri, presidente dell’Associazione che raccoglie i commercianti di una delle principali arterie cittadine – per donare ancora una volta decoro e pulizia ad una strada, frequentata tutti i giorni dai nostri figli, che ormai da diverso tempo versa in uno stato di trascuratezza».

«Vorremmo che gli addetti ai lavori prestassero maggiore attenzione allo stato in cui versa la zona, di certo non l’unica trascurata nella nostra città» ha aggiunto sottolineando il proprio apprezzamento, in generale, nei confronti di iniziative analoghe a quella in programma per la prossima domenica, e promosse da altre associazioni attive sul territorio, con cui si auspica di riuscire a “fare rete”.

Obiettivo dell’iniziativa, oltre agli effetti pratici e immediati della pulizia dell’area, è quello di riunire quante più persone possibile per alimentare il senso civico dei cittadini di Messina, grandi e piccoli: «Recuperare il senso civico – ha sottolineato Valvieri – è importante per i grandi, che devono dare il buon esempio, ma è fondamentale per i piccoli, che saranno i messinesi di domani e che dovranno proteggere e rispettare questa città come non abbiamo saputo fare noi adulti».

«Cominciamo da via Monsignor D’Arrigo e dal fare spontaneamente tutto ciò che è nelle nostre possibilità per contribuire a migliorare le strade – ha concluso il presidente dell’associazione Le Vetrine di via Garibaldi. Impieghiamo in modo spontaneo e gratuito il nostro tempo libero per la comunità».

L’appuntamento – per il quale è stato creato un evento su Facebook – è fissato per questa domenica a partire dalle ore 10.00 di fronte all’ingresso dell’Istituto Pascoli-Crispi, ma non sarà l’unico: il presidente, infatti, ha preannunciato di avere già in programma nuove iniziative e nuovi eventi.

(5)