Onde Sonore: due serate di festa a bordo delle nave Elio nello Stretto di Messina

Gli appuntamenti delle festività natalizie non si svolgono solo in centro città ma vedono protagonista anche lo Stretto di Messina, con le iniziative organizzate a bordo dei traghetti che fanno la spola tra le due sponde. Venerdì 4 e domenica 6 gennaio a bordo della nave Elio, ammiraglia della flotta Caronte&Tourist, si svolgeranno le due serate finali di Onde Sonore, la manifestazione musicale organizzata dal Gruppo Caronte&Tourist in occasione del Natale.

La prima serata, a partire dalle 18.20, sarà dedicata a “Te la dò io l’America”, evento musicale che vedrà esibirsi:

il chitarrista Umberto Porcaro , tra le cui collaborazioni si ricordano artisti del calibro di BB. King e Buddy Guy;

, tra le cui collaborazioni si ricordano artisti del calibro di BB. King e Buddy Guy; il pianista Johny Lee Chiavaro , definito dalla stampa specializzata il Jerry Lee Lewis Italiano;

, definito dalla stampa specializzata il Jerry Lee Lewis Italiano; i ballerini della Sicania West Country Line Dance Academy, fondata dall’insegnante Tiziana Nastasi, campionessa del mondo di Country Dance.

Domenica 6 gennaio sarà dedicata ai più piccoli, per festeggiare con loro l’Epifania e la chiusura delle festività natalizie. La Festa della Befana si aprirà alle ore 10.00 e fino alle 18.00 a bordo della nave Elio si svolgeranno giochi e intrattenimenti per i bambini e le loro famiglie, una giornata speciale che culminerà con la distribuzione dei regali portati dalla Befana.

L’iniziativa Onde Sonore ha anche un risvolto benefico, infatti gli incassi delle due serate – raddoppiati dal Gruppo Caronte&Tourist – saranno devoluti in beneficenza all’associazione “Liberi dalla Meningite”.

Anche quest’anno lo sponsor etico della manifestazione sarà “Posto Occupato”, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione contro la violenza di genere.

