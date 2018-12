Natale a Messina. Oggi l’inaugurazione della pista di ghiaccio a piazza Duomo

37 Condivisioni Facebook Twitter

Inizia il conto alla rovescia per l’inaugurazione della pista di ghiaccio a piazza Duomo, segno inequivocabile che il Natale a Messina è ormai arrivato. A partire da stasera, quindi, grandi e piccini potranno cimentarsi nel pattinaggio all’ombra del Campanile, simbolo della città dello Stretto.

Dopo l’inaugurazione della ruota panoramica e l’accensione dell’albero di Natale di piazza Cairoli, che lo scorso sabato 8 dicembre hanno donato a Messina una serata davvero speciale e ricca di emozioni, tra luci, colori e musica, è arrivato il turno di “dare il via alle danze” anche a piazza Duomo, grazie alla pista per il pattinaggio sul ghiaccio fornita dall’Associazione Aquila 1.

I preparativi erano iniziati già la scorsa settimana e oggi, lunedì 10 dicembre, alle ore 18.30, la tanto attesa pista di ghiaccio verrà inaugurata, per poi rimanere a disposizione dei cittadini fino alla fine delle festività natalizie. Come ogni anno, i messinesi potranno quindi indossare un paio di pattini e mettersi alla prova dandosi a piroette sul ghiaccio, o a scivoloni (che se non altro intrattengono gli spettatori, ogni anno più numerosi).

Insomma, la magia del Natale è finalmente approdata a Messina e sta portando con sé una ventata di allegria e tante, tantissime sorprese per chiudere questo 2018 in grande stile, tra risate e divertimento.

