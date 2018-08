Messina. Al via il Trinacria Arts Festival 2018: arte, cultura e tradizione

7 Condivisioni Facebook Twitter

E’ iniziato oggi pomeriggio, presso l’Enoteca Provinciale Messina, il Trinacria Arts Festival 2018: un evento organizzato dalla “Trinacria Theatre Company” per celebrare arte, cultura e storie siciliane.

Per la compagnia è il secondo evento organizzato a Messina, dopo quello del 2016. Questa idea è venuta al direttore artistico della comitiva, Mariagrazia La Fauci, nata in America, precisamente a Boston, da genitori messinesi. Dopo essersi formata presso la Brown University, in Storia dell’Arte e aver conseguito un Master a Londra alla LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art), Mariagrazia non ha dimenticato le sue origini. Dopo il suo primo spettacolo, dal titolo “La Storia di Colapesce”, ha deciso di continuare la sua avventura, aggiungendo altri appuntamenti al programma dei suoi eventi, creando dei workshop gratuiti con l’obiettivo di avvicinare le persone (di ogni età) alla recitazione.

L’evento si concluderà domenica 12 agosto presso la piazza San Nicolò di Pezzolo, con lo spettacolo intitolato “Scintille di Teatro”, con la partecipazione del gruppo teatrale messinese degli “Esoscheletri” e del creatore di maschere teatrali Nino Capranica.

«Il nostro obbiettivo è far avvicinare le persone alla cultura siciliana, facendole interagire il più possibile nei nostri spettacoli – dichiara Mariagrazia La Fauci. E’ già il secondo evento che organizziamo e speriamo di poterne fare molti altri».

Sempre al suo fianco gli altri membri della compagnia: Elena Kritter, Sean Devare, Dario Sanchez e Max Sklar.

Durante l’evento sarà presentata anche una mostra fotografica, a cura del fotografo amatoriale Placido Carbone, con il titolo di “Dettagli Pezzoloti Notturni”. Gli scatti rappresentano i paesaggi del villaggio Pezzolo in orari notturni.

«Adoro il mio paese e volevo rendergli omaggio, mostrandolo al pubblico – dice Placido Carbone. Molto spesso, noi messinesi ci dimentichiamo delle bellezze dei nostri borghi, ma sarebbe il momento di rivalutarle al massimo».

Di seguito il programma completo del Trinacria Arts Festival 2018

Programma

Mercoledi 8 Agosto

Orari di apertura: 09,00 – 21,00 (MOSTRA) Dettagli Pezzoloti Notturni

Luogo: Enoteca Provinciale Messina, San Placido Calonerò

Galleria aperta. Asta silenziosa in corso.

ore 17,00 – 18,30

WORKSHOP Creazione di teatro per i bambini, 1° parte

Un’occasione per i più piccoli per scoprire la potenza del gioco immaginativo e della narrazione creativa. I bambini si uniscono ai membri del Teatro della Trinacria per fare giochi teatrali e imparare a raccontare una storia nello stile di “La Storia di Colapesce” (spettacolo realizzato dal Teatro della Trinacria nel 2016).

Luogo: Enoteca Provinciale Messina, San Placido Calonerò

Età: 5 – 12 anni

ore 18,45 – 20,15

(WORKSHOP) Creazione di teatro per adolescenti, 1° parte

Luogo: Enoteca Provinciale Messina, San Placido Calonerò

Età: 12 – 18 anni

Sia che tu abbia un paura del palcoscenico o ami stare sotto i riflettori, libera il tuo attore interiore. Gli adolescenti trascorrono una serata giocando, lavorando in gruppo e imparando a sfruttare il loro lati creativi con i membri del Teatro della Trinacria.

ore 21,00

Mostra fotografica “Dettagli Pezzoloti Notturni”

Prospettive inaspettate di un luogo familiare. Le foto di Placido Carbone contrastano la quiete di un villaggio vuoto con la giocosa danza della luce negli angoli bui.

Luogo: Enoteca Provinciale Messina, San Placido Calonerò

Giovedì 9 Agosto

Orari di apertura: 09,00 – 21,00

ore 17,00 – 18,30

Workshop Creazione di teatro per i bambini, 2° parte

Usando musica, movimento, ombre cinesi e altro, i bambini lavoreranno con i membri del Teatro della Trinacria per creare brevi momenti teatrali.

Luogo: Enoteca Provinciale Messina, San Placido Calonerò

Età: 5 – 12 anni

ore 18,45 – 20,15

Workshop Creazione di teatro per adolescenti, 2° parte

Per ogni giovane che vuole capire come gli attori e i registi iniziano a generare teatro. Cominciando con un mito siciliano, i ragazzi iniziano il processo di creazione di un mini spettacolo con i membri del Teatro della Trinacria.

Luogo: Enoteca Provinciale Messina, San Placido Calonerò

Età: 12 – 18 anni

Venerdì 10 Agosto

Orari di apertura: 09,00 – 21,00

Mostra “Dettagli Pezzoloti Notturni”

Luogo: Enoteca Provinciale Messina, San Placido Calonerò

ore 18,45 – 20,15

Workshop Narrazione per adulti, 1° parte

Al centro di ogni buona opera d’arte, teatro, letteratura o film c’è una grande storia. I membri del Teatro della Trinacria ospitano un laboratorio di narrazione e storia per gli adulti. Aperto a narratori di tutti i livelli di esperienza e a quelli interessati in qualsiasi genere.

Luogo: The Enoteca Provinciale Messina, San Placido Calonerò

Sabato 11 Agosto

Orari di apertura: 09,00 – 21,00

Mostra “Dettagli Pezzoloti Notturni”

Luogo: Enoteca Provinciale Messina, San Placido Calonerò

ore 18,45 – 20,15

WOorkshop Narrazione per adulti, 2° parte

Luogo: The Enoteca Provinciale Messina, San Placido Calonerò

Domenica 12 Agosto

ore 21,00

Performance “Scintille di Teatro”

Luogo: Piazza San Nicolò, Pezzolo

ore 22,00

Festa di Chiusura

Luogo: Piazza San Nicolò, Pezzolo

