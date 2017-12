“Scatta fra le meraviglie e la storia della Città di Messina” è il nome della mostra fotografica che verrà inaugurata venerdì 22 alle ore 11 presso l’atrio di Palazzo Zanca. L’esibizione racconta per immagini la gara podistica “Dal Benedicimus al Forte Gonzaga” realizzata venerdì 8 dicembre, organizzata dal Comune di Messina e dalla Polisportiva Forte Gonzaga.

Avvolti dalle bellezze architettoniche e paesaggistiche messinesi, i concorrenti hanno percorso 10,3 km, iniziando dalla spianata Todaro, in via San Raineri, con il traguardo all’interno del Forte Gonzaga. I 105 partecipanti hanno attraversato nove siti di interesse storico-artistico della città, fornendo ai fotografi l’occasione per immortalare gli atleti sugli sfondi di Forte San Salvatore, Lanterna del Montorsoli, Dogana, del Duomo, Fontana di Orione, Palazzo Zanca, Teatro Vittorio Emanuele, Galleria Vittorio Emanuele e Forte Gonzaga.

Ad aprire la mostra al pubblico saranno l’assessore alle Politiche dello Sport, Sebastiano Pino e il presidente della Polisportiva Forte Gonzaga, Mario Sibilla. La mostra sarà visitabile fino al prossimo giovedì 28.