Messina. Arte, musica e spettacoli: stasera la Notte Bianca per la Madonna del Rosario

Tutto pronto a Messina per la Notte Bianca in onore della Madonna del Rosario. Stasera, sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 20:00, via Manzoni (nel tratto di strada compreso tra la via Conte di Torino e il Viale Regina Elena) sarà letteralmente invasa da arte, musica, mostre e spettacoli.

Un programma ricco di appuntamenti che prevede: esibizioni di scuole di danza e canto, esposizione di vespe e auto d’epoca, partecipazione di hobbisti, creativi e di diversi pittori messinesi. Ciliegina sulla torta anche quest’anno sarà lo street food, allestito all’interno del cortile della Parrocchia di San Domenico.

La Notte Bianca per la Madonna del Rosario è organizzata dalla Parrocchia di San Domenico al Dazio e l’evento è patrocinato dal Comune di Messina e dalla V Circoscrizione.

Hanno risposto all’appello anche diverse associazioni di Volontariato presenti Associazione Donare e Vita curata da Gaetano Alessandro e Associazioni giovani diabetici curata da Armando Maggiari. Presente inoltre lo Sportello Sociale di professionisti volontari della V Circoscrizione.

I festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario continueranno domani, domenica 6 Ottobre, con i seguenti appuntamenti:

ore 11.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Giuseppe Sabato;

presieduta da Padre Giuseppe Sabato; ore 12.00 Supplica alla Madonna del Rosario;

ore 16.30 inizio della processione per le vie del quartiere.

