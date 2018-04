Le Invasioni Digitali al Festival degli Aquiloni. Sabato l’invasione a Capo Peloro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo il successo dello scorso weekend, tornano le Invasioni Digitali 2018 e questa volta fanno tappa a Capo Peloro.

In occasione del Festival degli Aquiloni, sabato 28 aprile a partire dalle ore 10, si svolgerà la seconda delle tre Invasioni Digitali organizzate dall’Associazione Startup Messina in collaborazione con IgersMessina.

L’appuntamento è presso il piazzale della Parrocchia San Nicola di Bari. Armati di smartphone e macchina fotografica, i partecipanti potranno avventurarsi in una passeggiata esplorativa all’interno della riserva naturale di Capo Peloro. I laghi e la caratteristica flora e fauna del luogo saranno la cornice ideale per gli scatti che verranno poi postati sui social network, come vuole lo spirito dell’evento.

Dopo la passeggiata, l’invasione si sposterà sulla spiaggia dove, proprio sabato 28, si svolgerà la prima giornata del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro. Tutti gli occhi verranno puntati verso il cielo, a catturare la bellezza degli aquiloni che andranno a colorare il cielo di Messina, con lo Stretto sullo sfondo.

La partecipazione all’evento è gratuita. La regola è sempre la stessa: immortalare le bellezze della nostra terra in degli scatti da condividere sui social. Gli hashtag da utilizzare per questa invasione sono:

#invasionidigitali #Siciliainvasa2018 #seedsforculture #invadiMessinaNORD #avaiava #igersmessina #FestivalDegliAquiloni #ProLocoCapoPeloro.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi sul sito ufficiale delle Invasioni Digitali.

(13)