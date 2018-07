Esposizione al Sole: l’appuntamento al tramonto con l’arte messinese

22 Condivisioni Facebook Twitter

Oggi pomeriggio la bellezza del tramonto, del mare e quella dell’arte si incontreranno durante la mostra Esposizione al Sole al Sunset di Mortelle, a Torre Faro. L’appuntamento è alle ore 17:30. Ad esporre i propri lavori saranno 14 artisti messinesi, che grazie all’organizzazione dell’associazione culturale Be Art ed in collaborazione con l’associazione musicale Denshi Raw, vedranno le proprie opere incorniciate dallo spettacolare panorama dello Stretto di Messina.

Le opere rappresentano una varietà di tecniche artistiche: dalla fotografia, al disegno, dal collage, alla pittura, passando per le illustrazioni grafiche e perfino il body painting. Il tutto potrà essere ammirato mentre Denshi Raw si occuperà di creare l’atmosfera giusta con l’accompagnamento musicale in stile deep house.

Al calare del sole invece, oltre che gustare un aperitivo, si potrà anche assistere al live painting dell’artista Giorgio Corriere.

L’idea di questa mostra nasce da Be Art, associazione culturale nata con l’intento creare un nuovo spazio per l’arte a Messina: «Tutto parte da una mia idea lo scorso dicembre – racconta l’ideatrice di Be Art, Silvia Russo. Inizialmente ho accolto le opere in casa mia, dove si sono svolte due mostre che hanno avuto un ottimo successo, superando le 200 visite. Stiamo cercando di espanderci e questa sarà la prima mostra in un locale pubblico».

Gli artisti

– Giuliana Lo Presti

– Giorgio Corriera

– Gabriele Ingrassia

– Sofia Bernava

– Polly Mos

– Valeria Macadino

– AbrAMI

– Carlo Ciliberto

– Kuma

– VITTY

– Elena Imbesi

– Alessia Giuffrida

– Gianmarco Spadaro (live painting 19.00-20.00)

– VOMArt

– RR

Questo pomeriggio, quindi, il mare, i colori del tramonto e l’arte made in Messina renderanno unico una sera d’estate.

