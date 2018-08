Ad ottobre sarà di nuovo Messina Street Food Fest: ecco le date ufficiali

278 Condivisioni Facebook Twitter

Adesso è ufficiale: torna il Messina Street Food Fest. Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato oltre 50 mila presenze registrate nei 4 giorni, Confesercenti ha deciso di riproporre l’evento che ha fatto scoprire ai messinesi il mondo del cibo di strada.

La location sarà sempre la stessa: Piazza Cairoli. Ma ci saranno delle novità. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, quest’anno gli stand invaderanno anche il lato monte della piazza, dando la possibilità ai messinesi di gustare ancora più prelibatezze.

Confermata anche la presenza degli show cooking che vedranno alternarsi ai fornelli grandi chef di fama nazionale.

Nessun nome è stato reso noto, ma se si pensa alle prelibatezze che hanno avuto più successo durante la prima edizione del Messina Street Food Fest non si può non pensare ai panini ca’ meusa, che sono stati il prodotto più venduto in assoluto, alla pasta con il pesto di pistacchio di Bronte, agli arrosticini, al pane cunsatu e agli immancabili arancini e pidoni. Un mix di tradizione, materie prime di alta qualità e tanto entusiasmo che hanno visto correre tutta la città in piazza per il cibo di strada.

Non resta quindi che contare i giorni che ci separano da questa seconda edizione che si svolgerà dall’11 al 14 ottobre 2018.

