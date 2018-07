Messina. Nino Frassica inaugurerà il bookshop del Teatro Vittorio Emanuele

96 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Sarà Nino Frassica l’ospite d’onore che taglierà il nastro per l’inaugurazione del Bookshop del Teatro Vittorio Emanuele, prevista per sabato prossimo, 14 luglio, alle ore 18:30.

Tutto pronto, quindi, per l’apertura di questo nuovo angolo culturale all’interno del teatro cittadino. Oltre al celebre attore messinese, che contestualmente presenterà il suo ultimo libro “Novella Bella”, l’evento inaugurale del bookshop sarà moderato da Luciano Fiorino, Presidente dell’EAR Teatro di Messina, e vedrà la presenza del Sovrintendente Egidio Bernava.

L’inaugurazione del bookshop costituisce un ulteriore tassello, portato avanti dal management attuale dell’Ente Teatro, per rilanciare uno dei luoghi che dovrebbe essere cardine della cultura e dell’intrattenimento cittadino.

Nonostante le criticità sul fronte economico, infatti, il Teatro di Messina ha registrato nell’ultimo anno di prosa riscontri assolutamente positivi, dato il via a percorsi di visite guidate per i più giovani e, salvo inversioni di rotta, dovrebbe dotarsi al più presto anche di un bar che renda la struttura ancora più “aperta” alla città.

La gestione del bookshop è stata affidata attraverso selezione a mezzo avviso pubblico effettuata lo scorso marzo.

Ma cosa sarà il Bookshop del Teatro?

Come si legge sul post che avvisa dell’inaugurazione:

Il bookshop è un piccolo spazio espositivo all’interno del teatro, pensato per i turisti ma sopratutto per chi ama il teatro e la città di Messina, ospiterà libri, souvenir, piccoli oggetti di artigianato locale. Gestione ed allestimenti saranno curati da Lucia Vento con la stessa attenzione e passione già profusa per ”Opuntia.Putia – Sicily Concept Store”.

Maggiori dettagli sull’evento inaugurale sulla pagina del Bookshop.

(309)