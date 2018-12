Torna la rassegna “Arte e Scienza” al Museo Regionale di Messina: ecco come assistere al restauro di un’opera

12 Condivisioni Facebook Twitter

Torna per la V edizione la rassegna “Arte e Scienza” al Museo Regionale di Messina. Durante l’appuntamento fissato per martedì 2 dicembre si procederà al restauro delle opere con lo scopo di ampliare la conoscenza sull’utilizzo di metodi scientifici per la diagnostica, conservazione e la valorizzazione di opere d’arte.

Protagonista sarà una squadra di ricercatori pronti ad illustrare le varie tecniche direttamente nelle postazioni allestite nelle sale dedicate alla cultura antonellesca.

L’attenzione quest’anno è infatti rivolta alle complesse problematiche che interessano i dipinti su tavola delle collezioni del MuMe. Particolare attenzione verrà riservata ai capolavori di Antonello e al pannello con il San Giovanni Evangelista proveniente dal danneggiato e smembrato polittico del Monastero di Santa Maria di Basicò, oggi riferito a Giovannello da Italia, uno dei più significativi seguaci del Maestro.

L’evento di alto profilo scientifico è stato organizzato dalla struttura museale e dall’Istituto per i Processi Chimico Fisici di Messina e promosso dall’Associazione Italiana di Archeometria presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e farmaceutiche della Seconda Università di Napoli. Oltre a Messina, questa manifestazione coinvolgerà anche altre dodici realtà museali in tutta Italia.

Per assistere, gratuitamente, basta recarsi al MuMe nell’orario di apertura al pubblico dalle 9.00 alle 12.30.

