Vulcano. Donna partorisce mentre aspetta l’elisoccorso per Messina

Vulcano. Una donna ha partorito, la scorsa notte, sulla pista dell’elisoccorso, mentre attendeva di per essere trasferita all’Ospedale Papardo di Messina, dove avrebbe dovuto partorire in tranquillità.

La donna, di nazionalità Sri Lankese e residente con il marito nell’isola delle Eolie, è stata assistita dal medico del presidio sanitario di Vulcano, aiutato dal personale dell’elisoccorso, che l’ha poi trasferita, insieme al neonato, a Messina.

I piani di marito e moglie, però, erano ben diversi. La donna, in procinto di partorire, era stata accompagnata nella pista di Vulcanello per essere ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia a Messina ma il bambino ha deciso di non attendere l’arrivo dell’elicottero ed è venuto alla luce proprio sulla pista. Mamma e figlio stanno bene, grazie anche alla professionalità dei sanitari, aiutati dagli uomini della Croce Rossa in supporto al 118.

