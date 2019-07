Ubriaco aggredisce i militari durante un controllo: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

0 Condivisioni Facebook Twitter

Resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Di questo è ritenuto responsabile un pregiudicato di 48 anni, arrestato domenica scorsa dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Taormina.

L’uomo si trovava a bordo della propria autovettura, in sosta nell’area demaniale di Scaro di Giardini Naxos. A notarlo sono stati gli uomini della Guardia Costiera che lo hanno sottoposto ad un controllo. Il pregiudicato, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta alla probabile assunzione di bevande alcoliche, con l’intento di sottrarsi all’accertamento, ha invenito contro gli agenti ed aggredito un passante che si era avvicinato in aiuto dei militari della Guardia Costiera.

Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno bloccato il 48enne. Ma quando lo hanno invitato a salire sull’autovettura militare, l’uomo ha opposto resistenza anche contro i militari dell’Arma. E’ scattata così anche una perquisizione personale che ha consentito ai militari di rinvenire un coltello di genere vietato. Il 48enne è stato pertanto condotto in caserma per gli accertamenti.

Il coltello è stato sequestrato e il pregiudicato è stato arrestato con l’accusa di resistenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale nonché denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa sulle armi.

Ieri mattina, l’uomo è stato condotto dinanzi al Giudice del Tribunale di Messina per il giudizio direttissimo al termine del quale, l’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto operato dai militari dell’Arma, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il domicilio di residenza.

(93)