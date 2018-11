Tragedia a Zafferia. 51enne precipita in un burrone e muore

6 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 51 anni ha perso la vita questa mattina, dopo essere precipitato in un burrone. La tragedia si è consumata a Zafferia, nella zona sud di Messina. L’uomo, a bordo della sua auto, si stava recando in campagna per prendersi cura del suo allevamento, come faceva di consueto.

Dopo essere sceso dal suo veicolo, per causa ancora ignote, è finito in un burrone. A fare chiarezza sulle cause del tragico incidente sarà l’autopsia, disposta dal magistrato di turno. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

