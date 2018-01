Sorpreso a rubare materiale edile. Arrestato ventottenne

1 Condivisioni Facebook Twitter

All’alba di stamattina, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato Antonino Gugliotta, pregiudicato messinese di 28 anni. L’uomo è stato sorpreso mentre rubava del materiale edile da un deposito della zona sud di Messina, insieme ad un complice, che è riuscito a fuggire facendo perdere le tracce.

All’arrivo dei poliziotti, intervenuti a seguito di una segnalazione, i due malviventi avevano già caricato su una moto ape dei tubi in ferro per ponteggi e delle pedane, custoditi all’interno di un terreno privato di cui avevano tagliato la recinzione.

Alla vista delle forze dell’ordine uno dei due, approfittando del buio e della fitta vegetazione, è riuscito a darsi alla fuga. L’altro invece è stato bloccato e arrestato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, Antonino Gugliotta è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di essere giudicato con rito per direttissima. Dovrà rispondere di furto aggravato in concorso.

Sulla moto ape, inoltre, sono stati rinvenuti degli arnesi per lo scasso che sono stati sequestrati, nonché la refurtiva che è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

