Sequestrati 170 chili di pesce in cattivo stato di conservazione. Era pronto per finire nei negozi

La Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello ha sequestrato quasi 170 chili di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. Gamberi, pesce spada, totani ed altri prodotti ittici erano pronti per finire sui banconi delle attività commerciali di distribuzione al dettaglio per il pubblico consumo.

Il pesce è stato rinvenuto a bordo di un autocarro sottoposto a controllo presso i caselli autostradali di Brolo, durante i regolari servizi di vigilanza autostradale.

Grazie all’ausilio di personale veterinario dell’ASP di Messina, Distretto di Sant’Agata di Militello e di quello dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Capitaneria di Porto, è stato possibile appurare il cattivo stato di conservazione del pesce ed è scattato immediatamente il sequestro. L’autista del mezzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Questura di Messina

