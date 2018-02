Ruba in chiesa e viene arrestato dalla Polizia: in manette quarantunenne

9 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 41 anni è stato arrestato per aver tentato di rubare le offerte in chiesa. Non era il primo tentativo: qualche anno fa aveva già provato a sottrarre le offerte della comunità, ma il parroco aveva deciso di non denunciarlo.

Gabriele Cavallaro aveva già precedenti a suo carico ed era indagato per un fatto analogo, risalente a qualche anno fa. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti dopo aver commesso il fatto.

Ora è agli arresti domiciliari, disposti dall’Autorità Giudiziaria, in attesa di rito direttissimo, la cui sentenza è prevista oggi.

Una cosa è certa: errare è umano, ma perseverare è diabolico. Perdonato dal prete, che da buon Cristiano aveva lasciato correre la prima volta, ha ritentato il “colpaccio”. Questa volta nessuno ha porto l’altra guancia.

(201)