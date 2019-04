Abbandonano rifiuti abbandonati ai margini delle strade. Multati dalla Polizia Metropolitana di Messina

16 Condivisioni Facebook Twitter

Invece di conferire correttamente i rifiuti, avevano preferito abbandonarli lungo i margini delle strade, creando delle piccole discariche a cielo aperto. Ma non l’hanno passata liscia.

Nella costante azione di controllo e tutela dell’ambiente in tutto il territorio provinciale, nello strenuo quanto difficile tentativo di difendere il territorio da comportamenti incivili oltre che illeciti, alcune pattuglie della Polizia Metropolitana di Messina, coordinate dal Comandante, colonnello Antonino Triolo, hanno individuato sia nel comune di Sant’Alessio Siculo sia in quello di Messina, cumuli di rifiuti abbandonati lungo il margine delle strade.

In entrambi i casi, dopo una minuziosa attività di indagine, in collaborazione con i Carabinieri del luogo, è stato accertato come i rifiuti fossero riconducibili ad alcune attività economiche della zona. I responsabili sono stati quindi convocati e per loro sono scattate le multe previste dalla normativa vigente.

(94)