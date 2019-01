Beccato con la droga nelle mutande: arrestato 29enne

7 Condivisioni Facebook Twitter

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di questo è ritenuto responsabile un 29enne barcellonese, beccato con la droga nelle mutande. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto, in seguito ad una perquisizione personale, hanno rinvenuto due involucri in cellophane contenenti circa 10 grammi di marijuana e la somma di denaro pari ad € 225,00. La droga era nascosta nella biancheria intima del giovane, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quel Comune.

Successivamente i controlli si sono spostati presso l’abitazione del 29enne. Qui la Polizia ha rinvenuto anche un grinder ed un bilancino di precisione. Per il giovane sono scattate le manette.

