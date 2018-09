MessinaServizi: aggrediti due operatori all’autoparco di via Salandra

4 Condivisioni Facebook Twitter

Due uomini, a bordo di una moto, si sono recati ieri sera all’autoparco di MessinaServizi, sito in via Salandra, ed hanno aggredito due operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti. Subito dopo sono fuggiti via, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto immediato l’intervento della Polizia e degli uomini del 118. I due operatori sono stati trasportanti in ospedale ricevere le cure necessarie mentre le forze dell’ordine hanno iniziato a lavorare per far luce su questo grave gesto.

Sconosciute anche le motivazioni dell’aggressione, avvenuta intorno alle ore 19:00: tra le ipotesi prese in considerazione la volontà dei due malviventi di mettere a segno un furto. Messinaservizi questa notte ha comunque effettuato il servizio di raccolta rifiuti in città.

Quella di ieri è la seconda aggressione ai danni degli operatori della società partecipata in pochi mesi. A fine giugno, infatti, Messinaservizi aveva denunciato l’aggressione ad un netturbino, colpito alla testa con una spranga mentre era impegnato nella pulizia di Piazza Cairoli.

