Messina. Violenza domestica contro la madre: arrestato pluripregiudicato

Violenza domestica e Messina. Arrestato un pluripregiudicato messinese di 48 anni, autore di plurime aggressioni nei confronti della madre.

Insulti e minacce che sfociavano, non di rado, in atti di violenza fisica causando nella vittima uno stato d’ansia, queste le accuse nei confronti del 48enne che si sarebbe anche reso responsabile di atti di vandalismo ai danni dei mobili dell’appartamento della donna.

Esasperata la madre sarebbe riuscita a chiedere aiuto alla Polizia che, giunta nell’appartamento, ha trovato l’uomo in un evidente stato concitazione. Il 48enne continuava a urlare e inveire costringendo le forze dell’ordine a frapporsi tra lui e la vittima per evitare che continuasse a farle del male.

Tratto in arresto in flagranza di reato, l’uomo attualmente si trova al carcere di Gazzi in attesa di essere processato per direttissima.

