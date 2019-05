Messina. Tenta di strangolare la madre mentre dorme: 31enne arrestato

1 Condivisioni Facebook Twitter

E’ stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 31 anni che aveva stretto le mani attorno al collo della madre mentre la stessa dormiva. E’ successo sabato mattina, in una zona periferica di Messina. A chiedere l’intervento del personale della Squadra Volanti della Questura di Messina è stata la donna, dichiarando di essere stata aggredita dal figlio.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno appreso che l’aggressore aveva aggredito la madre nel sonno e, una volta che la donna era riuscita a svincolarsi dalla morsa, aveva continuato con insulti e minacce di morte. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai poliziotti, è emerso che il figlio, assuntore di sostanze stupefacenti e spesso alcolizzato, già in passato si era mostrato violento ma la madre non aveva mai trovato il coraggio di denunciare. Inoltre, l’uomo, alla vista degli agenti della Polizia di Stato, lungi dal mantenere un contegno e un atteggiamento collaborativo, ha posto in essere una condotta di resistenza attiva e di marcata aggressività anche nei loro confronti.

Pertanto, il trentunenne, ora denunciato, è stato arrestato in flagranza per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale e si è proceduto al suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Gazzi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(83)