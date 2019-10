Messina. Sequestrata discarica abusiva nel torrente San Filippo

15 Condivisioni Facebook Twitter

Sequestrata questa mattina una discarica abusiva nel Torrente San Filippo. La sezione tutela del territorio della Polizia Municipale monitorava già da tempo la zona allo scopo di prevenire l’abbandono di riufiuti e sanzionare gli invicili colti sul fatto.

Oggi, constatata la gravità della situazione, la Polizia Municipale, al comando del Commissario Giovanni Giardina, ha deciso di sottoporre a sequestro l’area in questione non potendosi più attendere oltre.

Dopo la convalida del sequestro da parte della Autorita Giudiziaria, l’Assessore all’Ambiente e Rifiuti avv. Dafne Musolino procederà a mettere in mora l’Autorita di Bacino competente sui torrenti, chiedendole di intervenire con la rimozione dei rifiuti e la bonifica del sito, assegnando un termine per l’esecuzione dell’intervento e avvisando che in difetto il Comune procederà, previa autorizzazione da parte della Procura, ad eseguire in via sostitutiva tutti gli interventi necessari a ripristinare il decoro e fare cessare l’inquinamento ambientale, con recupero delle somme spese a carico della Regione Siciliana.

