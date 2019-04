11 Condivisioni Facebook Twitter

Erano circa le 11 questa mattina quando un uomo è morto mentre era in fila allo sportello Uffici demografici del Comune di Messina. Al piano terra di Palazzo Zanca sono arrivati gli uomini del 118 ma il loro intervento è risultato inutile. Per l’uomo, infatti, non c’è stato nulla da fare.

Non sono note le cause del decesso. L’uomo sembra abbia accusato un malore prima di perdere conoscenza ed accasciarsi sulle scale del Comune.

