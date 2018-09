Messina. Investita sulle strisce pedonali: in ospedale una 32enne

1 Condivisioni Facebook Twitter

Brutto incidente nella tarda serata di ieri a Messina. Una donna di 32 anni è stata investita da un suv Nissan Terrano mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. E’ successo poco prima di mezzanotte tra via Santa Marta e via San Paolino. Immediato il trasporto della giovane donna all’ospedale Piemonte che, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi del caso. A loro il compito di ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato all’incidente. Alla guida del suv che ha investito la 32enne un’altra donna.

