Messina. Incidente ai Cantieri Palumbo: due feriti

4 Condivisioni Facebook Twitter

Due operai sono rimasti feriti in un incidente avvenuto martedì pomeriggio all’interno dei Cantieri Palumbo. Stavano lavorando allo sfilamento di un’elica quando, per ragioni ancora non chiare, sembra che l’elica si sia mossa provocando la caduta dei due uomini che sono stati ricoverati all’Ospedale Policlinico. «Esprimiamo il nostro dispiacere per quanto accaduto agli operai coinvolti accidentalmente nell’incidente di martedì all’interno del nostro cantiere di Messina – rendono noto l’azienda in comunicato stampa. Il pieno rispetto di tutte le norme di prevenzione e sicurezza ha consentito di evitare conseguenze peggiori. Siamo certi che i due operai, immediatamente soccorsi, potranno presto tornare dalle loro famiglie».

Immediato l’intervento dei sindacati che chiedono di fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente. «Solidarietà ai lavoratori e un richiamo a una sicurezza sul lavoro che sia costante». Queste le parole del segretario generale della Cisl Messina, Tonino Genovese e del segretario territoriale Antonino Alibrandi. «Venga fatta chiarezza sulle cause dell’incidente e si lavori in sinergia, tutte le parti interessati – continuano – per aumentare la sicurezza per gli operai dei Cantieri Navali. Il rischio è sempre dietro l’angolo e confidiamo nel lavoro avviato presso la Prefettura affinché le azioni concordate possano presto dare i frutti sperati e interrompere questa triste agenda del dolore».

(134)