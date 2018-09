Messina. Incendio in un’aula del Dipartimento di Scienze a Papardo

19 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Erano circa le 11:30 di questa mattina quando una nube di fumo grigio chiaro si è sollevata dal Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, presso la sede dell’Università di Messina al Papardo. Un incendio ha distrutto una delle aule in cui, per fortuna, non erano in corso lezioni. Al suo interno, infatti, erano stati collocati dei mobili, dati gli attuali lavori di ristrutturazione in corso nel Dipartimento.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto ed hanno prima domato e poi spento le fiamme, mettendo in sicurezza la zona. Sul posto anche il Rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, che si è accertato dell’entità dei danni.

Per fortuna l’incendio non ha causato alcun ferito. Ancora incerte, invece, le cause che hanno portato al divampare delle fiamme.

