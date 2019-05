Messina. Distruggono il vetro di un bus. Identificati 3 vandali

0 Condivisioni Facebook Twitter

Erano circa le 20 ieri sera quando un gruppo di ragazzi ha distrutto il vetro di un bus ATM per poi darsi alla fuga. L’atto vandalico è avvenuto nel centro a Messina, in via Tommaso Cannizzaro (altezza Università) sull’autobus di linea 17. Secondo le ricostruzioni degli altri passeggeri che viaggiavano sul mezzo ATM, cinque o sei ragazzi sono saliti sul bus. Una volta chiuse le porte, è iniziata la loro furia.

Hanno preso a calci il vetro del bus fino a mandarlo in frantumi e, una volta sfondato, sono fuggiti via, sotto gli occhi increduli e spaventati di passeggeri e autista. Immediato sul posto l’intervento di Polizia che ha ricostruito la dinamica dei fatti e iniziato le ricerche dei responsabili.

Tre dei componenti della banda sono stati identificati. Si tratta di 3 minorenni che, alle domande delle Forze dell’Ordine sulle motivazioni del grave gesto non hanno saputo rispondere. Adesso rimangono da individuare gli atri membri del gruppo.

