Emergenza alberi a Messina. Due crolli in via La Farina e via I Settembre – FOTO

22 Condivisioni Facebook Twitter

Il forte vento di queste ore ha causato non pochi danni a Messina. Due in particolare i crolli di alberi registrati in centro città e che stanno vedendo impegnati gli uomini dei Vigili del Fuoco. Il primo è avvenuto in via I Settembre, nei pressi del Cavallotti, dove un grosso ramo si è staccato, crollando sulla tranvia.

Paura in via La Farina. All’altezza del parcheggio “il Fosso” un intero albero è stato sradicato dal forte vento e si è accasciato su un palazzo, bloccando completamente il traffico sul lato mare di una delle arterie principali di Messina. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno provato a rimuoverlo con l’ausilio di una autogrù. Questa soluzione, però, non è risultata applicabile e si sta lavorando in questo momento al taglio dei rami più grossi. Il tronco verrà poi adagiato sull’asfalto e solo successivamente si potrà procedere alla rimozione.

La Polizia Municiale ha temporaneamente chiuso via La Farina nel tratto compreso tra le vie Tommaso Cannizzaro e Maddalena, in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto anche gli assessori Minutoli e Musolino.

(179)