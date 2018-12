Messina. Brutto incidente sulla Panoramica: coinvolti due scooter

24 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Brutto incidente stamani sulla via Nuova Panoramica dello Stretto. A scontrarsi sono stati due scooter. Al momento il traffico è rallentato e si segnalano code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Ad attenzionare l’accaduto è il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo, che mette in evidenza come il tratto di strada della via Nuova Panoramica necessiti di maggiore cura in merito alla sicurezza viabilistica e stradale. Secondo Laimo, infatti, i limiti di velocità non vengono mai rispettati e occorrerebbe un sistema di autovelox, o in alternativa, alcuni attraversamenti pedonali per ipovedenti, ovvero le cosiddette “castellane”, proprio a ridosso dei grandi complessi residenziali o in prossimità della frequentatissima Chiesa di San Gabriele.

Questa importante arteria non ha poi delle vie di fuga necessarie: lo dimostra il fatto che nelle ore di punta si creano lunghissime code di automobili; negli scorsi piani di opere pubbliche triennali vi era difatti la realizzazione di due strade di collegamento fra Panoramica appunto, e l’Annunziata, al fine di facilitare l’accesso in direzione degli svincoli di Giostra, fluidificante così il flusso veicolare.

Laimo si auspica che venga data maggiore attenzione per la Via Nuova Panoramica al fine di salvaguardare e prevenire la sicurezza pubblica e privata, affinché non si verificano più con tanta frequenza tali incidenti.

