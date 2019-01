Messina. Beccato mentre tenta di rientrare a casa. Arrestato sorvegliato speciale

12 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Ha tentato inutilmente di rientrare in casa senza esser visto ma è stato bloccato ed arrestato per inosservanza delle prescrizioni a cui è sottoposto. Così è finito in manette un 45enne con numerosi precedenti a suo carico. L’uomo, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, non è stato trovato nella sua abitazione durante un controllo.

I poliziotti delle Volanti lo hanno così atteso sotto casa. Intorno alle ore 2:00 di stanotte il 45enne ha cercato di tornare in casa ma per lui è scattato l’arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Fonte: Questura di Messina

