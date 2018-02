Messina. Rientrano in Italia dopo l’espulsione: arrestati 3 immigrati

178 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Arrestati tre uomini, di origine tunisina, che erano sbarcati martedì scorso nonostante il divieto di rientrare in Italia per 5 anni.

Si tratta di Bougatef Houssem, 28 anni, Rouis Amine, 29 anni e Douiri Souflenne di anni 40. I tre uomini, sbarcati lo scorso martedì, sono stati fermati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Messina e, dai controlli effettuati, sono risultati destinatari di un decreto di espulsione con divieto di rientrare in Italia per un periodo minimo di 5 anni.

I tre soggetti, per la violazione della normativa in materia di Immigrazione, sono stati condotti presso le camere di Sicurezza della Questura di Messina in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.

