Messina. Anziana trovata morta nella sua casa in via Catania

Una donna di 78 anni è stata trovata senza vita nella sua casa E’ successo a Messina, in via Catania. A lanciare l’allarme sono stati i familiari dell’anziana, preoccupati perchè non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

Sul posto sono giunti gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta d’ingresso dell’appartamento. Una volta dentro casa, però, hanno fatto la triste scoperta.

Tempestivo anche l’intervento del 118 che ha soltanto potuto constatare il decesso. Per l’anziana, infatti, non c’è stato nulla da fare.

Ancora da accertare le cause della morte. Forse di è trattato di un malore dovuto al caldo ma i Carabinieri non escludono nessuna ipotesi.

