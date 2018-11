Messina. Ancora una giornata all’insegna del maltempo: è allerta meteo

1 Condivisioni Facebook Twitter

Il maltempo non sembra voler dar tregua alla città di Messina. Dopo le piogge intense e le forti raffiche di vento che hanno caratterizzato lo scorso weekend, anche questo fine settimana inizia con l’allerta meteo. La SORIS (Sala Operativa della Protezione Civile Regionale) ha infatti comunicato:

un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico ed idraulico per temporali;

un livello di allerta codice ARANCIONE ;

; una fase operativa di PREALLARME.

L’allerta meteo si protrarrà per tutta la giornata di oggi, sabato 3 novembre. Già ieri sera i cittadini hanno ricevuto l’avviso tramite il sistema ALERT SYSTEM ed INFO SMS.

Previsioni meteo per sabato 3 novembre

Gli esperti prevedono per oggi, sabato 3 novembre, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Al momento non è prevista alcuna interruzione delle attività.

Tale segnalazione rientra nelle attività di prevenzione ed informazione, nel territorio comunale, della popolazione per una maggiore consapevolezza degli eventuali rischi. Si raccomanda comunque di non sostare nei piani seminterrati e bassi degli edifici, nei sottopassi e di non transitare e/o sostare nelle zone facilmente allagabili e/o nei torrenti e negli impluvi.

