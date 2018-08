Messina. 6 incidenti, 8 feriti ed un arresto: il bilancio di ferragosto della Polizia

6 Condivisioni Facebook Twitter

Una giornata difficile. Così la PoliziaStradale ha definito il Ferragosto appena trascorso. Ieri, infatti, sulle nostre autostrade A18 (Messina – Catania) e A20 (Messina – Palermo), la Polizia Stradale ha rilevato 6 incidenti.

I due più gravi, complice anche la pioggia, si sono verificati all’interno della galleria Perara, poco prima dello svincolo Messina Centro e poco prima dei caselli di Villafranca Tirrena. In totale i sinistri verificatisi hanno fatto registrare, al momento, un totale di 8 feriti.

Gli incidenti hanno creato qualche coda e rallentamenti agli ingressi di Messina, ma il potenziamento dei servizi predisposto per la giornata festiva, ha consentito che le criticità del traffico venissero risolte quasi nell’immediatezza. La viabilità, quindi, è stata mantenuta fluida e scorrevole.

Nella serata di ieri, inoltre, i poliziotti della Polizia Stradale hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 40enne messinese che stava consumando un furto all’interno dell’area di servizio Tremestieri Ovest. L’uomo, dopo essersi disfatto del braccialetto elettronico, è evaso dai domiciliari e, con l’ausilio di strumenti atti allo scasso, ha tentato di perpetrare il furto. Le forze dell’Ordine, però, lo fermato, bloccato e tratto in arresto. Nella giornata di oggi, l’arrestato sarà processato per direttissima.

