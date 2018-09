Maltrattamenti contro gli anziani genitori per comprarsi la droga. Arresto 40enne

6 Condivisioni Facebook Twitter

Maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione. Questi i reati per i quali, nella giornata di ieri, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un 40enne messinese. Le vittime dell’uomo erano gli anziani genitori che vivevano con lui nell’appartamento in cui si sono susseguiti episodi di violenza e maltrattamenti.

L’uomo, con problemi di tossicodipendenza, si è più volte reso responsabile di minacce e atti di violenza psicologica e fisica nei confronti di padre e madre, che in più occasioni hanno temuto per la propria incolumità.

Le continue richieste di denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente, della quale l’uomo è dipendente, sono nel tempo diventate sempre più pressanti sino a degenerare in aggressioni fisiche.

Ieri, dopo aver ricevuto dal padre un no davanti all’ennesima richiesta di denaro, il 40enne è andato in escandescenza ed ha aggredito l’anziano genitore con calci e schiaffi, colpendolo al capo con un centro tavola e pretendendo che gli venissero consegnate le chiavi di un armadietto dove erano custodite due pistole.

Soltanto l’arrivo dei poliziotti ha scongiurato il peggio. L’aggressore, nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, nemmeno alla loro presenza ha esitato ad insultare e minacciare di morte i genitori.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il quarantenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato, oggi, con rito direttissimo.

