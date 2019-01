17 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. È stato arrestato per evasione un 32enne che nella giornata di ieri si è allontanato dalla sua abitazione. L’uomo, ai domiciliari per maltrattamenti familiari ai danni della moglie, sarebbe uscito di casa proprio per tentare di raggiungerla.

In tarda serata, mentre stava facendo ritorno a casa, ad attenderlo ha trovato i poliziotti delle Volanti. Per l’uomo sono scattate le manette: è stato arrestato per il reato di evasione.

Fonte: Questura di Messina

